19. März 2019, 21:54 Uhr Einmal im Monat Foodtruck in der Altstadt

Der Foodtruck-Trend erobert Dachau. Jeden letzten Montag im Monat macht ab sofort ein Foodtruck in der Dachauer Altstadt von elf bis 18 Uhr Halt. Den Beginn macht am Montag, 25. März, der "Bayrischer Döna". Die Idee für den "Last Monday Lunch" stammt von der Dachauer Agentur Weimer und Paulus. Vor den Räumen der Agentur in der Konrad-Adenauer-Straße 10 im Herzen der Altstadt wird auch der Standplatz des Foodtruck sein. Da Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote gerade an den Montagen fehlten, sei diese Idee entstanden, teilt die Agentur mit. Die Stadt genehmigte zunächst fünf Termine bis einschließlich Juli. Weitere Informationen auf www.lastmondaylunch.de sowie auf der Weimer& Paulus-Facebookseite (www.facebook.com/agenturweimerpaulus).