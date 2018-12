4. Dezember 2018, 22:00 Uhr "Eine Win-Win-Situation" Gegen den Wegwerfwahn

Brigitte Fruhner sammelt Kleiderspenden und verkauft sie

"Dem Wegwerfwahn Einhalt gebieten." Das ist das Ziel der ehrenamtlichen Helfer im Rotkreuz-Shop an der Dachauer Martin-Huber-Straße. Eine von ihnen ist Brigitte Fruhner. Seitdem sie weiß, dass es die BRK-Shops gibt, arbeitet sie dafür. Und das seit mittlerweile mehr als zehn Jahren. Auf Spendenbasis sammeln sie und ihre Kollegen gebrauchte Kleidung, die nicht mehr verwendet wird, und wenn die Klamotten gut erhalten sind, verkaufen sie sie in ihrem Laden. Das Geld wird dann direkt an soziale Projekte weitervermittelt. Eine "Win-Win-Situation", freut sich Fruhner. Denn jeder Teilnehmer kann profitieren: Spender werden schnell und einfach ihre aussortierte Kleidung los, der Käufer bekommt günstige, gut erhaltene Waren, soziale Einrichtungen erhalten regelmäßige Spenden, und vor allem sei es sinnvoll für sich selbst und für die Umwelt.

In zehn Jahren hat sich manches verändert: Am auffälligsten ist, dass der Rot-Kreuz-Shop heute habe man viel mehr Kunden hat, als noch vor zehn Jahren, sagt Fruhner. Das Team besteht aus etwa 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Vor allem der nette Umgang mit Kunden und Kollegen macht der 61-Jährigen Spaß: "Man kennt sich", und oft genug gebe es Zeit zum Ratschen. Vier Stunden pro Woche arbeitet sie im Rotkreuz-Shop, und als ihre Schicht zu Ende ist, übernimmt ihre Kollegin Angela Eben-Reischl. Bis gerade eben stand sie noch freiwillig als Schülerlotsin an der Straße und wenn sie mit ihrer freiwilligen Arbeit beim BRK fertig ist, geht sie zur Pfarrei Mariä Himmelfahrt, um im Kirchenchor zu singen. Für sie gehört das alles zum Alltag: "Wenn man einmal dabei ist, bei so einem Ehrenamt, dann ist man irgendwie überall dabei."