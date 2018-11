1. November 2018, 21:47 Uhr Einbruch in Mehrfamilienhäuser Dieb bricht sieben Kellerabteile auf

Ein Einbrecher in Dachau hatte es auf Kellerabteile abgesehen. Einem Polizeisprecher zufolge brach der Unbekannte am Dienstag zwischen elf und 13 Uhr sieben Kellerabteile auf. Zunächst verschaffte sich der Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Ernst-Straße. An zwei Kellern versuchte er, die Schlösser aufzubrechen. An einem Abteil scheiterte der Unbekannte, in das zweite aber kam er hinein. Allerdings fand er keine Beute, der Schaden an den Schlössern und Türen wird auf 150 Euro geschätzt. Nur eine Stunde später zwickte vermutlich der gleiche Täter an fünf Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Siebenbürgenstraße, die Vorhängeschlösser auf. Aber auch in diesem Fall zog der Einbrecher ohne Beute davon. Der Schaden beträgt ungefähr 150 Euro.