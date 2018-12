20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Einbruch in Karlsfeld Waren im Wert von 3000 Euro gestohlen

Durch Aufhebeln einer Hintertür haben sich bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch Zutritt in ein Geschäft in Karlsfeld in der Münchner Straße verschaffen können. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Waren im Wert von 3000 Euro sowie eine geringe Menge an Bargeld wurden laut Polizei entwendet. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich zusätzlich auf etwa 1000 Euro. Die Spurenauswertung ist noch im Gange. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dachau unter 08131/5610 entgegen.