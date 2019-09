Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche in eine Gartenhütte in Karlsfeld eingebrochen. Wie die Polizei Dachau am Montag mitteilte, hebelte der Einbrecher die Eingangstür der Hütte in einer Schrebergartenanlage auf. Beute machte er nicht. Aber offenbar hatte er auch anderes im Sinn: Der Unbekannte erwärmte sich eine Dosenmahlzeit und verspeiste sie in der Gartenhütte.