21. Juni 2019, 22:21 Uhr Einbruch gemeldet Polizei stellt ein Pappmännchen

Einbruch in einem Edeka-Markt in Ampermoching: Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Dachau rasten am Freitag kurz nach Mitternacht zum Tatort. Ein Autofahrer hatte die Polizei informiert, nachdem ihm bei Vorbeifahren durch das Schaufenster eine Person im Supermarkt aufgefallen war - zu dieser späten Stunde wohl kein normaler Kunde. Die Beamten, die sich daran machten, den Supermarkt zu stürmen, stellten schnell fest, dass kein Einbrecher am Werk war. Die Person, die der Zeuge gesehen hatte, war ein Pappmännchen. "Das Pappmännchen blieb, denn es gab keinen Grund für eine Festnahme", schreibt die Polizei.