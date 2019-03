19. März 2019, 21:54 Uhr Einblick Abend der offenen Tür in der Realschule Dachau

Ein Abend der offenen Tür an der Staatlichen Realschule Dachau, Nikolaus-Deichl-Straße 1, findet am Mittwoch, 27. März, von 17 bis 18.45 Uhr statt. Dabei können sich vor allem zukünftige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern einen ersten Einblick in das Schulhaus verschaffen, die Klassenzimmer, die Turnhallen und weitere Räume besichtigen und auch bereits einige Lehrerinnen und Lehrer kennenlernen. In den Unterrichtsräumen stellen die Fachschaften verschiedene Projekte, Ausstellungen, Vorführungen und Schnupperkurse vor, an denen Interessierte teilnehmen können. Anschließend findet von 19 bis 20.30 Uhr ein Informationsabend zum Übertritt in die 5. Klassen des kommenden Schuljahres statt. Hierbei gibt die Schulleitung Auskünfte über die Schulart "Realschule", die Anforderungen zum Übertritt sowie über allgemeine Gegebenheiten an der Realschule Dachau und beantwortet Fragen.