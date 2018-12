4. Dezember 2018, 22:00 Uhr "Ein Zusammenspiel der Generationen" In luftiger Höhe

Hans-Dieter Saffran setzt im Aero-Club auf den Teamgeist

Am internationalen Tag des Ehrenamts darf eines nicht vergessen werden: der Sport. In Dachau allein gibt es 48 Sportvereine mit unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeitern in unterschiedlichsten Bereichen. Doch ein Verein betreibt seine Wettkämpfe abseits von Schwimmbecken, Stadien oder Turnhallen. Beim Aero-Club Dachau unter Leitung von Hans-Dieter Saffran sporteln die Mitglieder nämlich in luftigen Höhen. Seit fast 50 Jahren fliegt der heute 63-jährige Vorsitzende bereits. Damit war er bei seinen ersten Flugstunden genau so alt, wie die jüngsten Mitglieder seines Vereins heute.

Denn von 14 Jahren an kann die Ausbildung begonnen werden. Erst mal in der Theorie, dann aber auch im Flugzeug. Und alles unter Leitung ehrenamtlicher Trainer. In den Jugendgruppen werden jährlich bis zu fünf angehende Segelflieger ausgebildet, und schnell auch direkt neben dem Flugplatz in den Verein integriert. Es ist ein sehr zeitintensives Hobby, dadurch aber kann der Verein wachsen, und Interessierte können auch schnell interne Aufgaben übernehmen. So war das auch bei Hans-Dieter Saffran: Anfangs sei er beigetreten, um sich einfachen Zugang zum Fliegen zu verschaffen. Sein Engagement im Verein führte irgendwann aber automatisch zum Ehrenamt. Und seit 2017 ist er nun der Vorsitzende. Dabei kümmert er sich um die jährlichen Versammlungen, und das Aufrechterhalten eines intensiven Vereinslebens mit all seinen ehrenamtlichen Mitgliedern. Im Aero-Club setzt man also auf Teamgeist und "das Zusammenspiel aller Generationen, vom 14-jährigen - bis zum 80-jährigen Mitglied", so Hans-Dieter Saffran. Auch dadurch zeichnet sich ein Ehrenamt aus.