Ein blutrotes Sofa steht mitten im Raum, zwischen schwarz-roten Regalwänden mit zirka zweihundert Bänden - alles aktuelle Krimis und Thriller. Anette Kurth-Ermer erklärt: "Krimis sind bei unseren Leserinnen und Lesern besonders beliebt." Die 61-Jährige leitet seit 15 Jahren ehrenamtlich die Odelzhausener Bücherei. Nach der im Sommer erfolgten Komplettrenovierung hat sie die spannende Lektüre sogar in ein spezielles Schmökerzimmer gesteckt. Insgesamt umfassen die Räumlichkeiten rund zweihundert Quadratmeter. Sie beherbergen mehr als elftausend Medien; nicht nur Bücher, sondern auch CDs, DVDs, Spiele und Zeitschriften sowie Onlinemedien.

Kurth-Ermer räumt gleich mit einem Irrtum auf: "Viele meinen, wir seien eine Schulbücherei, weil wir im Odelzhausener Schulzentrum untergebracht sind." Tatsächlich wird die Bücherei von der Gemeinde Odelzhausen getragen, in Kooperation mit der Katholischen Kirche, dem Zweckverband Grund- und Mittelschule sowie den Gemeinden Pfaffenhofen an der Glonn und Sulzemoos. Klar, dass Schüler eine besondere Rolle für die Bücherei spielen. Die Leiterin betont: "Es ist enorm wichtig, dass die jungen Menschen nicht nur mit digitalen Medien umgehen, sondern gezielt an die analoge Welt der Bücher herangeführt werden." Fast wortgleich äußert sich auch Odelzhausens Bürgermeister Markus Trinkl und ergänzt: "Daher war die Renovierung der Bücherei auch als Zeichen gedacht."

Während der Sommerferien wurde das Leseparadies von Grund auf verschönert und erneuert: neuer Anstrich, neue Regale, neue Möbel - darunter farbenfrohe Regale und das rote Krimisofa. Ein Großprojekt für die kleine Bücherei. Die spezialisierte Büchereimöbelfirma hatte vorab sogar eine Innenarchitektin vorbeigeschickt, die mit den Odelzhausenern das Einrichtungs- und Farbkonzept erarbeitete. Tatsächlich schaffen die stimmigen Rot-, Orange- und Gelbtöne eine entspannte Atmosphäre. Rund 50 000 Euro hat die Kommune in die Maßnahme gesteckt.

Parallel forstete Kurth-Ermer ihre Bestände durch. "Alles, was zwei Jahre keine Leserschaft mehr fand, kam raus." Dabei reduzierte sie den Buchbestand für Teenager drastisch. Aus einem einfachen Grund: "Jungs dieser Altersgruppe lesen praktisch gar nicht mehr. Wenn, dann schauen Mädchen vorbei." Kurth-Ermer hat auch eine frohe Botschaft: "Kinder nutzen unser Angebot hingegen sehr gerne." Ein Renner seien derzeit die Tiptoi-Bände-Bilderbücher, die dank eines "Zauberstiftes" interaktiv genutzt werden können: Er spielt Audiodateien ab, stellt Fragen und kann auch als Mikrofon genutzt werden. Im Frühjahr startete die Odelzhausener Bücherei eine "Onleihe", eine Ausleihmöglichkeit von E-Medien, die auf eine Vielzahl der gängigen E-Book-Reader heruntergeladen werden können. Und die Nutzungszahlen können sich sehen lassen: Von April bis Oktober wurden rund 218 Kinder- und 64 Jugendbücher ausgeliehen, außerdem 170 Sachbücher sowie 321 Bücher aus der Erwachsenenkategorie "Belletristik und Unterhaltung". Der Hit sind auch hier Thriller und Krimis.