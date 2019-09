Viele hätten die 500 Euro selbst behalten, aber ein 24-Jähriger aus Pfaffenhofen an der Glonn erwies sich am ersten Wiesnsamstag als ehrlicher Finder. Als der junge Mann gegen 18 Uhr im Sperrengeschoss des Münchner Hauptbahnhofs Geld abheben wollte, fand er 500 Euro im Auswurfschacht des Geldautomaten. Einen Hinweis auf den vorangegangenen Abheber fand der 24-Jährige nirgends. Doch er entschied sich, das Geld auf der Wache der Bundespolizei abzugeben. Am Sonntagmittag meldete sich dort eine 19-jährige Russin. Sie erklärte, dass sie das Geld im Automaten zurückgelassen hatte. Die Beamten von der Bundespolizei hielten Rücksprache mit der Bank und händigten ihr schließlich am Montagmittag die 500 Euro aus.