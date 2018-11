6. November 2018, 22:22 Uhr Ehrenamtliche Richter Neue Schöffen am Amtsgericht

Das Dachauer Amtsgericht hat für die Amtsperiode vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023 neue Schöffinnen und Schöffen gewählt. Am 17. Oktober wurden die Schöffenpaare für das Geschäftsjahr 2019 sowie die Reihenfolge der Hilfsschöffen ausgelost. Schöffinnen und Schöffen sind ehrenamtliche Richterinnen und Richter in Strafsachen, die für eine Amtsperiode von fünf Jahren gewählt werden. Sie werden bei den Strafkammern und Jugendkammern der Landgerichte sowie bei den Schöffengerichten und Jugendschöffengerichten der Amtsgerichte eingesetzt. Schöffinnen und Schöffen bringen ihre eigenen Überzeugungen und Werte sowie ihre Berufs- und Lebenserfahrung in die Gerichtsverhandlung mit ein. Sie traten zu einer lebensnahen und verständlichen Rechtsprechung bei und sollen dadurch das Vertrauen in die Justiz stärken. In der Hauptverhandlung üben sie das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht aus wie die Berufsrichter und entscheiden gemeinsam mit ihnen über die Schuld- und Straffrage. Die für die anstehende Periode gewählten Schöffinnen und Schöffen einschließlich der Hilfsschöffen wurden mittlerweile über ihre Wahl informiert. Für die Schöffinnen und Schöffen, die künftig beim Amtsgericht Dachau zum Einsatz kommen werden, soll in den nächsten Monaten eine Einführungsveranstaltung abgehalten werden.