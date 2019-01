28. Januar 2019, 21:47 Uhr Ehrenamt Hausaufgaben-Team sucht Verstärkung

Das Hausaufgaben-Team an der Verbandsgrundschule in Karlsfeld, Schulstraße 8, besteht seit zehn Jahren. Nun werden dringend ehrenamtliche Helfer für die Erstklässler gesucht. Interessierte sollten einen Tag pro Woche (Montag bis Donnerstag) von 11.30 bis etwa 13 Uhr Zeit für die Kinder haben. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich, "lediglich Freude am Umgang mit Kindern", sagen die Organisatoren. Infos erteilt Familie Rogge unter Telefon 08131/95008.