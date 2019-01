11. Januar 2019, 22:09 Uhr Ehrenamt Grundschule sucht Hausaufgabenhelfer

Die Hausaufgabenhilfe in der Grundschule Karlsfeld sucht dringend Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Die Helfer sind einen Tag in der Woche beschäftigt. Von Montag bis Donnerstag betreuen sie Schüler zwischen 13 und 15 Uhr bei den Hausaufgaben. Das Angebot richtet sich an Kinder, die von ihrem Elternhaus nicht genügend Hilfe für die Schule bekommen können. Aktuell werden in der Grundschule 13 Kinder von der zweiten bis zur vierten Klasse unterstützt. Besondere Kenntnisse braucht man als Hausaufgabenhelfer nicht, es reicht ein allgemeines Verständnis und Wohlwollen für Kinder im Grundschulalter. Interessierte erhalten bei Heidrun Rogge unter 08131/ 95008 weitere Informationen.