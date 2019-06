18. Juni 2019, 21:43 Uhr Egenhofen Schumacher Trio

Das Trio des Münchner Pianisten, Komponisten und Arrangeurs Christian Schumacher präsentiert mit Tom Peschel am Bass und Wolfgang Peyerl am Schlagzeug und dem Hornisten Andreas Binder ein "Best of Originals" der einfühlsamen, melodiösen und eleganten Eigenkompositionen aus der Feder des Bandleaders. Das Konzert findet am Dienstag 25. Juni, um 20 Uhr kurz hinter der Landkreisgrenze in der Furthmühle in Egenhofen statt. Es spielen Andreas Binder, Christian Schumacher, Tom Peschel und Wolfgang Peyerl. Der Eintritt kostet 15 Euro. Vorverkaufsstellen in Odelzhausen Lotto Toto Tabak Evi Schmid (Telefon 08134 ⁄ 68 52), Hermes-Paket-Shop Angelika Aigner (Telefon 08134 ⁄ 99 72 82) und Gut Schloss Sulzemoos, Telefon 08135 ⁄ 938 921.