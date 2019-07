3. Juli 2019, 21:39 Uhr Egenhofen Musik und Kindertheater

"Mia kenna ned hoamgeh", so heißt einer der Songs der Gruppe Rauhreif. Zu hören ist sie am Freitag, 5. Juli, um 19.30 Uhr in der Furthmühle an der Landkreisgrenze zwischen Dachau und Fürstenfeldbruck. Die fünf Musiker spielen Pop, Rock und Reggae in bairischer Mundart. Zwei Tage später, am Sonntagnachmittag, 7. Juli, kommen um 15 Uhr Kinder auf ihre Kosten: Das Klapptheater präsentiert "Das Apfelmännchen" von Janosch. Im Cafè Mahlgang gibt es kleine Speisen und Getränke, Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.