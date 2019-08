Wilhelm Busch ist zweifelsohne ein Klassiker des Humors. Mit seinen Geschichten und Gedichten sorgt er für Lachen bei Jung und Alt. Die beiden Münchner Schauspieler Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider stöberten in Buschs Schatztruhe und präsentieren nun in der Furthmühle in Egenhofen kurz hinter der Landkreisgrenze Ausgewähltes aus seinem Schaffen. In schneller Folge servieren sie turbulente Geschichten, feinsinnige Verse und skurrile Pointen. Das Publikum erwartet eine breite Auswahl von "Hänschen Däumeling", "Max und Moritz", "Die Fliege" bis zur "Kritik des Herzens" und vielem mehr. Die Veranstaltung findet am Samstag, 31. August, um 19 Uhr statt. Einlass ist um 18 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro an der Abendkasse zwölf Euro.