Aufgrund eines umfangreichen EDV-Updates können die Stadtwerke Dachau am Mittwoch, 25. September, nur einen eingeschränkten Kundenservice anbieten.

"Es kann zu Verzögerungen im Ablauf und bei der Bearbeitung von Anträgen, Umzugsmeldungen etc. kommen", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadtwerke Dachau bitten um Verständnis. Die Dachau City Com, Telekommunikation-Tochter der Stadtwerke Dachau, ist nicht von den Wartungsarbeiten betroffen.