11. November 2018, 22:23 Uhr Echte Volksmusik hat viele Fans Renaissance des Brauchtums

Der Volksmusikabend des Zitherclubs erfreut sich großer Beliebtheit. Nun soll Dachaus Volksmusik auch dokumentiert werden

Von SONJA SIEGMUND, Dachau

Wenn der traditionsreiche Zitherklub zu seinem alljährlichen Volksmusikabend einlädt, strömen zumeist ältere Besucher in den prächtigen Renaissancesaal im Dachauer Schloss. Seit fast sechs Jahrzehnten organisiert und begleitet der 1890 gegründete Musikverein dieses Konzert, das aufgrund der Beliebtheit zweimal angeboten wird. Wie nicht anders zu erwarten war die Nachmittagsvorstellung wieder bis auf den letzten Platz ausverkauft. Viele der Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich in ihrer festlichen Dachauer Tracht zu zeigen und andere Volksmusikfreunde wiederzusehen. Festlich geschmückt war auch das Podium, auf dem die mehr als 20 aktiven Musiker des Zitherklubs, die Gastgruppen und der Sprecher eng zusammengerückt saßen.

Mit einem herzlichen "Grias God alle miteinand" begrüßte der neue Vorsitzende Sigi Heigl das Publikum, darunter politische Prominenz aus der Kreisstadt und dem Landkreis. Viel Erfahrung haben die Organisatoren wieder bei der Auswahl der Instrumental- und Gesangsgruppen gezeigt, die aus dem bayerischen Oberland, der Region um München, vom Ammersee und sogar aus der Steiermark angereist waren. Einmal mehr begeisterte das abwechslungsreiche Programm mit fröhlichen wie besinnlichen Weisen die Freunde echter, bodenständiger Volksmusik. Als Mundartsprecher und Moderator hat man Erich Müller gewinnen können, der zudem als versierter Tanzmeister bekannt ist. In seiner originellen, sympathischen Art, die gänzlich auf derbe Sprüche verzichtet, deklamierte der Röhrmooser altbairische Verserl, Anekdoten und amüsante Geschichten aus dem Alltag. So erinnerte Müller an den hoaßn, trocknen Summa, an den guadn Zwetschgendatschi mit dünnem Hefeteig und an Urlaub dahoam. In diesem Zusammenhang erläuterte er die Verständigungsprobleme einer Berliner Sommerfrischlerin Ende des 19. Jahrhunderts mit dem urbayerischen Hausknecht Michl. Verschmitzt berichtete Müller auch über Traditionen und Freuden des Herbstes, über liebeskranke Jagdgehilfen und Wilderer, Kirta-Sonntagsnudeln und "a zünftigs Rauferts" im Wirtshaus.

Zu den spaßigen Geschichten und Verserln passten die Beiträge der Musik- und Gesangsgruppen, die den Herbst von seiner schönsten Seite beleuchteten. Der gastgebende Verein (elf Zithern, sieben Gitarren, zwei Hackbretter, je eine Harfe und Bass) unter der musikalischen Leitung von Heinz Neumaier eröffnet das Konzert mit dem festlichen "Hoheitswalzer". Die Gastgruppen nehmen die Zuhörer mit auf eine musikalische Wanderung, die von Dachau über München bis zum Chiemgau und ins Berchtesgadener Land führt. Vier junge Frauen, die sich Unterwaller Musikantinnen nennen (Akkordeon, Klarinette, Harfe, Bass), unterhielten mit schwungvollen Polkas und Boarischen.

Einen schönen Kontrast bieten die Reichersdorfer Sänger, drei Brüder und deren Cousin aus der Irschenberger Gegend, die den wohl stimmgewaltigsten Auftritt im Renaissancesaal haben. Mit dem altbairischen Lied "Mei Zithal is mei Freid" und zünftigen Jodeleinlagen gaben die vier einen beeindruckenden Beweis ihrer Sangeskunst. Beschwingte Tanzweisen, Boarische und Polkas präsentierte das Gitarrenduo Heinz Neumaier und Markus Köhl, der auch im Zitherklub mitspielt. Besinnliches rund um den Herbst bot das gemischte Gesangstrio, zwei Frauen aus Bayern und ein Sänger aus der Steiermark, die sich entsprechend SteiBay Dreigesang nennen. Dank ihrer schönen, klangvollen Stimmen sangen sich die drei schon bald in die Herzen des Publikums, insbesondere mit der anrührenden Volksweise "Drobn auf Rettnstoa". Als altbairisches Liebeslied erwies sich das von Heinz Neumaier vertonte und vom SteiBay Dreigesang vorgetragene Gedicht "San Deine Backerl so rund".

In diesen Kontext passt auch die im September 2018 vom Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern veröffentlichte Broschüre, die der neugewählte Bezirkstagspräsident Josef Mederer im Renaissancesaal vorstellte. In der zweiten Ausgabe von "Musi und Gesang im Dachauer Land" steht der Dachauer Drei- und Viergesang sowie die Volksmusikpflege der Familie Neumaier im Mittelpunkt. Die Heftreihe entspricht den Wünschen vieler Musikanten und Sänger nach Dokumentation von überlieferten und neugestalteten Liedern und Musikstücken. Für die nächsten Ausgaben ist vorgesehen, über ehemalige und heutige Sänger und Musikanten im Dachauer Land zu informieren. Zudem soll auf musikalische Bräuche und alte Dokumente (Noten- oder Liedtexthandschriften) eingegangen werden.

Daher bittet das Volksmusikarchiv um Mithilfe von musikalisch tätigen Bürgern im Dachauer Land. Zum einen sollen Gewährspersonen genannt werden, die etwas über das Singen, Musizieren und Tanzen wissen. Zum anderen können sich Liebhaber und Sammler alter Noten oder Lieder melden. Außerdem sollen Dachauer Musik- oder Gesangsgruppen Lieder aus ihrem Repertoire beisteuern. Hinweise nimmt das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern entgegen, 83052 Bruckmühl, Krankenhausweg 39, Tel. 08062/5164, E-Mail: volksmusikarchiv@bezirk-oberbayern.de.