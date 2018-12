9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Echo-Verein Weihnachtliche Lesenacht

Unter dem Motto "Es weihnachtet sehr - Geschichten rund um Weihnachten" lädt der Echo-Verein am Freitag, 14. Dezember zur Lesenacht in die Dachauer Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz. Gelesen werden Weihnachtsgeschichten, die dazu anregen sollen, eigene Winterträume zu haben. Egal, ob es schneit oder nicht, die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die dabei sein wollen, sollen in den wohlig warmen Zimt- und Nelkenduft der Feiertage eintauchen, der die klirrende Kälte aus den Häusern hält. Beim Lesen können sie mit allen Figuren der Weihnachtsbücher mitleiden oder sich freuen. Anmeldung bis Donnerstag, 13.Dezember, unter 08131-275186.