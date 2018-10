12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Drogenhandel Fahnder nehmen Dealer fest

Der 20-jährige Dachauer hat Marihuana und Ecstasy bei sich

Ungefähr 200 Gramm Marihuana und 95 Ecstasy-Tabletten haben Rauschgiftfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck am späten Nachmittag des Donnerstags bei einem 20-jährigen Dachauer sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde, wie die Kriminalpolizei am Freitag mitteilte, Haftbefehl beantragt. Die Fahnder hatten den 20-Jährigen schon länger im Visier, da er in Verdacht geraten war, mit Drogen zu handeln. Eine Kontrolle der Rauschgiftfahnder führte dann am Donnerstagnachmittag zum Erfolg. Zivile Beamte kontrollierten den Verdächtigen, nachdem er in einer Grünanlage in der Nähe seiner Wohnung eine Sporttasche aus einem Gebüsch geholt hatte und damit im Wohnhaus verschwand. In der Tasche befanden sich rund 200 Gramm Marihuana sowie 95 Ecstasy-Tabletten. Noch während die Beamten in der Wohnung des Dealers waren, erschien ein mutmaßlicher Kunde des Tatverdächtigen vor dem Haus, ein 19 Jahre alter Dachauer. Er wird sich nun wegen des Verdachts des versuchten Erwerbs von Cannabis verantworten müssen. Gegen den 20-Jährigen wurde am Freitag von der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln beantragt. Der Beschuldigte wurde im Laufe des Nachmittags dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.