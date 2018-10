21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Dritte Startbahn "Aufgemuckt" warnt vor Moratorium

Die Koalitionsgespräche zwischen CSU und Freien Wählern im neu gewählten Landtag haben gerade erst begonnen, da macht sich bei den Startbahngegnern in der Region Ernüchterung breit: Offenbar würden sich die Freien Wähler in den Koalitionsverhandlungen mit einem Moratorium zur dritten Startbahn zufrieden geben, kommentiert das Aktionsbündnis "Aufgemuckt" entsprechende Meldungen: "Wir allerdings nicht!" Die Menschen in der Region müssten endlich wissen, woran sie sind, heißt es in einer von Helga Stieglmeier unterzeichneten Erklärung: "Die ewige Unsicherheit belastet die Menschen."

Ein Moratorium könne nicht als Verhandlungserfolg verkauft werden, da dieses praktisch Status quo sei. Schließlich habe der Lufthansachef erst kürzlich eingeräumt, dass er erst am Ende des nächsten Jahrzehntes überhaupt einen Bedarf sehe. Auch hier sei man jahrelang belogen worden. Stieglmeiers Fazit: "Wir haben den Freien Wählern vertraut, haben zu diesem Wahlergebnis beigetragen und erwarten nun, dass sie sich wie versprochen für eine endgültige Beerdigung einer dritten Startbahn einsetzen."