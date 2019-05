8. Mai 2019, 22:23 Uhr Drei verletzte Menschen Autofahrerin missachtet Stoppschild

Drei mittelschwer verletzte Personen und Sachschaden von 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Gemeinde Bergkirchen ereignet hat. Polizeiangaben zufolge war eine 68-jährige Münchnerin mit ihrem Wagen gegen 19.20 Uhr von Graßlfing kommend auf dem Kurfürstenweg in Eschenried in Richtung Münchner Straße unterwegs. Ohne das Stoppschild an der Kreuzung zu beachten, fuhr sie in diesen Bereich ein. Ein 34-jähriger Dachauer, der mit seinem Auto auf der vorfahrtsberechtigten Münchner Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Pkw frontal gegen den Wagen der Frau. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge gegen ein drittes Auto geschleudert, das ein 35-Jähriger aus Puchheim lenkte. Alle drei am Unfall beteiligten Personen mussten vom Rettungsdienst in das Klinikum Fürstenfeldbruck und in Münchner Kliniken gebracht werden.