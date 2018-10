30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Drei Pkw-Brände an zwei Tagen Seltsame Serie

Autos geraten immer wieder in Brand, aber eine Serie wie am Montag ist ungewöhnlich.

Im Landkreis Dachau gehen drei Autos in Flammen auf - die Polizei vermutet in allen Fällen einen technischen Defekt

Von Thomas Radlmaier , Odelzhausen/Sulzemoos/Dachau

Eine bemerkenswerte Serie von Pkw-Bränden hat sich im Landkreis Dachau in den vergangenen zwei Tagen ereignet. Zunächst ging am Montagnachmittag ein Ford in Odelzhausen in Flammen auf. Wenig später brannte ein Skoda in Sulzemoos. Und am Dienstagvormittag fing ein Opel in Dachau Feuer. Alle Fahrer blieben unverletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Gleichwohl ist der Sachschaden an den Fahrzeugen mit insgesamt 15 000 Euro beträchtlich.

Die Polizei geht in allen drei Fällen von einem technischen Defekt aus. Es handelt sich um drei unterschiedliche Modelle. Hinzukommt: Zwei Autos fingen während der Fahrt zu brennen an. Das dritte hatte der Besitzer kurz geparkt. "Der Brandausbruch war immer im Motorraum selber", sagt ein Sprecher der Dachauer Polizeiinspektion auf Nachfrage. Er spricht von einem "komischen Zufall". Natürlich habe man sich Gedanken gemacht. Doch: "Das hängt nicht zusammen."

Zwei Männer sind am Montag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Ford auf der A8 unterwegs, als auf Höhe der Ausfahrt Odelzhausen die Motorkontrollleuchten aufblinken. Sie haben sich das Auto gerade in Augsburg gekauft und sind auf dem Nachhauseweg. Das berichtet später die Feuerwehr Odelzhausen.

Der 32-jährige Fahrer lenkt den Ford schließlich auf einen Parkplatz in Odelzhausen. "Mit einem Wasserschlauch von einer Baustelle in Höhe des Parkplatzes konnten sie den Entstehungsbrand ablöschen", teilt die Feuerwehr Odelzhausen mit. Die Einsatzkräfte treffen wenig später ein. Sie kontrollieren den Motorraum auf weitere Glutnester. Den Sachschaden am Ford beziffert die Polizei auf rund 6000 Euro.

Nur eineinhalb Stunden später wird die Feuerwehr erneut alarmiert. Wieder brennt ein Auto. Dieses Mal in der Odelzhausener Nachbargemeinde Sulzemoos, nur ein paar Kilometer vom ersten Brand-ort entfernt. Eine 27-Jährige ist gegen 17.25 Uhr mit ihrem Skoda auf der A8 unterwegs, als aus der Motorhaube Rauch aufsteigt. Per Lichthupe weisen sie andere Autofahrer darauf hin.

Die Fahrerin lenkt ihren Skoda auf einen Pendlerparkplatz am Oskar-von-Miller-Ring im Sulzemooser Gewerbegebiet und stellt ihn dort ab. "Nach einem Knall brach im Motorraum ein Brand aus", schreibt die Feuerwehr Sulzemoos auf Facebook. Ein Passant, der zufällig vorbeikommt, reagiert schnell. Er eilt in ein nahegelegenes Schnellrestaurant und holt einen Feuerlöscher, womit er anschließend auf den Skoda sprüht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Sulzemoos und Wiedenzhausen müssen nicht mehr eingreifen. Sie kontrollieren das Fahrzeug sicherheitshalber noch mit einer Wärmebildkamera. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4000 Euro. "Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon", so die Feuerwehr.

Der dritte Pkw-Brand ereignet sich am Dienstagvormittag gegen 10.25 Uhr in Dachau. Wie die Polizei berichtet, parkt ein 70-Jähriger seinen Opel in der Jakob-Kaiser-Straße. Kurz danach bemerkt er, dass es im Motorraum brennt und verständigt die Feuerwehr. "Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau versuchte den Brand noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was aber keine Wirkung zeigte", heißt es im polizeilichen Pressebericht.

Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dachau können das Feuer löschen. Gleichwohl haben die Flammen den Opel fast vollständig zerstört. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden am Fahrzeug auf rund 5000 Euro.