28. September 2018, 21:56 Uhr Drei Gemeinden Mehr Geld für Ortsmitten

Städteförderprogramm stellt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung

Der Freistaat Bayern fördert künftig die Ortsentwicklung im Landkreis Dachau mit 1,2 Millionen Euro, wie der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath (CSU) mitteilte. Die Gelder stammten aus dem Programm der Bayerischen Städtebauförderung, das dieses Jahr mit rund 194 Millionen Euro bayernweit so viele Mittel zur Verfügung habe wie nie zuvor. Mehr als 90 Prozent der Mittel aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm fließen in den ländlichen Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung Bayerns lebt. Von dem Geld für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im Ortskern erhalten die Gemeinden Altomünster 180 000 Euro, Erdweg 72 000 Euro sowie Odelzhausen 150 000 Euro. In den Markt Altomünster fließen weiterhin Zuschüsse in Höhe von 800 000 Euro aus der Förderinitiative "Innen statt Außen". "Mit der Städtebauförderung hat der Freistaat vor allem die Bedürfnisse von Gemeinden im ländlichen Raum im Blick und hilft dabei, die Ortsmitten zu stärken. Ich freue mich, dass hieran auch Altomünster, Erdweg und Odelzhausen mit einer Millionensumme partizipieren", betonte Seidenath.