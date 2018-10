28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Doppelkonzert Indie-Rocker aus Kanada

Ein Doppelkonzert mit Ford Pier und Tom Holliston aus Kanada erwartet die Besucher des Café Gramsci, Burgfriedenstraße 3, am Mittwoch 31. Oktober, um 20 Uhr. Tom Holliston ist ein autodidaktischer Independent-Rock-Musiker und Songwriter aus Lund, British Columbia. Er ist international bekannt durch seine 16-jährige Tournee und Aufnahme mit den legendären kanadischen Bands No Means No und den Hanson Brothers. Toms Soloarbeit besteht in der Regel aus alternativen Rocksongs, die sich durch erhebliche musikalische Abweichungen von verspielten und obskuren Popkulturthemen auszeichnen. Der Musiker Ford Pier hat sechs Soloalben veröffentlicht, für Symphonieorchester und Kammerensembles geschrieben und arrangiert, im Ghost Magazine veröffentlicht, elektronische Soundscapes für Modeschauen komponiert, mit No Means No und den Weakerthans international getourt und als Mitglied live und als Schallplatte aufgenommen. Er war Gast von Neko Case, DOA, Veda Hille, Daniel Johnston und vielen anderen. Vorverkauf im Café Gramsci und online auf www.TollhausDachau.de. Keine Sitzplatzgarantie, Einlass 19 Uhr.