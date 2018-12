10. Dezember 2018, 22:14 Uhr Diskussionsveranstaltung Die Kirchen und die Demokratie

In Kooperation veranstalten die Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, das Erzbischöfliches Ordinariat München und Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche Bayern am Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie in München, Herzog-Wilhelm-Straße 24, einen Diskussionsabend zum Thema: "Der lange Weg der Kirchen zur Demokratie". Evangelische wie katholische Theologie und Kirche taten sich nach dem Krieg lange schwer mit der neuen Staatsform. "Wie lange hat es gedauert, bis die beiden Kirchen die Demokratie bejahten? Und wo stehen sie heute?" Diese Fragen stellen sich an diesem Abend der Sozialethiker Reiner Anselm und der Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof von der katholisch-theologischen Fakultät an der LMU München.