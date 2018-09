14. September 2018, 22:12 Uhr Diskussionsabend Europa mitgestalten

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in Dachau

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans kommt nach Dachau zu einem Diskussionsabend mit dem Titel "Mehr Europa wagen!?" Europa ist "unser Kontinent, unsere Gemeinschaft, unsere Heimat", schreiben die Veranstalter. Künftige Generationen wachsen in einem zunehmend komplexen Europa auf. Welche Herausforderungen warten auf sie? Wie kann mit ihnen umgegangen werden? Und am wichtigsten: Wie kann jeder Einzelne mitgestalten? Um über diese Frage zu sprechen, laden CSU und Junge Union Dachau ein zu einer Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten des Saarlandes, Tobias Hans. Am Montag, 17. September, gibt es von 19 bis 21 Uhr im Hotel Zieglerbräu in Dachau eine Diskussions- und Gesprächsrunde mit dem CDU-Landespolitiker, der davor um 17 Uhr die KZ-Gedenkstätte besucht.