6. Januar 2019, 21:53 Uhr Diskussion mit Nina Ruge Lebensentwürfe

Nina Ruge liest in der Veranstaltungsreihe "kreuz und quer"

Jeden zweiten Mittwoch im Monat geht es "kreuz und quer" zu im Gemeindesaal von Heilig Kreuz. Gabriele Haszprunar und Barbara Asselborn haben so ihre Veranstaltungsreihe genannt. Am Mittwoch, 9. November, setzen sie dieses Motto wieder mit einem prominenten Gast in die Tat um. Die Autorin und Moderatorin Nina Ruge liest aus ihrem aktuellen Buch "Sei du der Leuchtturm deines Lebens". Das ist nicht noch ein weiteres Werk zur Selbstoptimierung sondern eher eine Suche nach den Beweggründen für diese Sucht, die zunehmend unsere Gesellschaft beherrscht und nicht gerade zum Guten verändert. Ruge fragt, ob nicht eine grundsätzliche Angst hinter der um sich greifenden Egomanie liegt. Sie begibt sich auf die Suche nach einem "neuen Bewusstsein, einem, das die Ratio des 21. Jahrhunderts und moderne Spiritualität vereint", wie es in der Ankündigung des Gütersloher Verlagshauses heißt. Ihr Ziel sei, "ein Leben in innerer Stärke." Erkennen, erfühlen, ein inneres Ziel entwickeln, ein neues Bewusstsein trainieren - darin liege, das Glück der Befreiung von Narzissmus und Egoismus. Man darf gespannt sein, wie kreuz und quer diese Lebensentwürfe diskutiert werden. Beginn ist um 13.30 Uhr.