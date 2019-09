Unter dem Motto "Dirndl trifft Lederhose" findet am Samstag, 21. September, von 11.30 Uhr an in Tandern beim Schaller im Hof der siebente Tanderner Wiesn-Anstich mit der Blaskapelle Langenpettenbach statt. Der Bürgermeister der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern zapft um 12 Uhr das erste Fass Augustiner-Festbier an. Traditionsgemäß gibt es Wiesn-Hendl vom Grill und frische Riesenbrezen sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Der Verein "Zukunft Tandern" lädt dazu alle ganz herzlich ein - natürlich auch wenn sie nicht in Dirndl und Lederhose kommen möchten.