11. September 2018, 21:53 Uhr Direktkandidat stellt sich vor FDP präsentiert Wahlprogramm

Der FDP-Kreisverband Dachau hat den Landesvorsitzenden der bayerischen FDP Daniel Föst nach Dachau ins Gasthaus Drei Rosen eingeladen. Der Bundestagsabgeordnete spricht am Mittwoch, 19. September, über das Wahlprogramm der Liberalen, die sich in der Mitte positionieren wollen und in Bayern nach der Landtagswahl am 14. Oktober eine Regierungsbeteiligung anstreben. Direktkandidat Frank Sommerfeld stellt sich der Öffentlichkeit vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

SZ