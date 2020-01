Stadtrat Jürgen Seidl will aktive Teilhabe älterer Bürger fördern

Ob Patientenverfügung oder Vollmacht, viele im Internet kostenfrei erhältliche Formulare sind für ältere Menschen gar nicht oder nur schwer auffindbar. Stadtrat Jürgen Seidl (FDP) fordert deshalb ein digitales Informationsangebot für Senioren, um die aktive Teilhabe älterer Bürger zu fördern und den Bedürfnissen aller Generationen gerecht zu werden. Mit einer sogenannten Senioren-App könnten wichtige Informationen und Angebote zu den Themenfeldern Freizeit, Sport, Gesundheit, Pflege und Betreuung schneller gefunden werden.

Die Dachauer Liberalen möchten prüfen, mit welchen Kosten und welchem Aufwand für die Stadt die Bereitstellung eines solchen Angebots verbunden ist. Der Nutzen der Digitalisierung müsse alle Generationen erreichen, findet Seidl. Zudem seien Senioren eine wichtige Zielgruppe für intuitiv bedienbare, digitale Informationsangebote. Denn mittlerweile sind 43 Prozent aller Internetnutzer 50 Jahre oder älter. Die Zuwächse der letzten Jahre sind vor allem der Altersgruppe ab 60 zu verdanken.

In einigen Kommunen in Deutschland wurden derartige Forderungen bereits realisiert: Eine Reihe von Städten und Gemeinden haben für ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger bereits erfolgreich Senioren-Apps eingeführt. Um einerseits die ältere Generation nicht abzuhängen und andererseits nicht selbst abgehängt zu werden, müsse Dachau hier dringend nachziehen, findet Jürgen Seidl. Auch um als Stadt attraktiv für Jung und Alt zu bleiben, so der FDP-Stadtrat.