Die Malteser Jugend in Dachau stellt am Tag der offenen Tür ihre Arbeit vor. Am Samstag, 7. September, können sich die Besucher zwischen 10 und 15 Uhr in der Malteser-Dienststelle in Dachau, Schleißheimer Straße 89, selber ein Bild über das Wirken der Malteser Jugend machen. Zum Rahmenprogramm gehört neben einer Hüpfburg natürlich die Erste Hilfe der Herzensretter, eine Hunde-Show und viele weitere Überraschungen.