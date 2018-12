3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Diebe schlagen in Kabine zu Fußballmannschaft im Training bestohlen

Gegenstände im Wert von rund 1000 Euro hat ein Dieb am Sonntag aus einer Umkleidekabine gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Fußballtrainer mit insgesamt 21 Burschen in der Jahnhalle in Dachau zum Fußballtraining getroffen. Da die Herrenumkleide noch belegt war, wichen sie in die Damenumkleide aus. Als das Training gegen 18 Uhr zu Ende war, wurde festgestellt, dass mehrere Handys, eine Wollmütze, der Pelzkragen einer Winterjacke und eine geringe Summe an Bargeld aus den abgelegten Sporttaschen der Jugendlichen entwendet wurden. Konkrete Täterhinweise sind laut Polizei nicht vorhanden.