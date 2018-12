21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Die wichtigsten Termine Mit Chören und Trompeten

Konzertprogramm der Dachauer Kirchen über die Feiertage

Kirchenmusik hat in Dachau seit je her einen hohen Stellenwert. Das merkt man auch und gerade dann, wenn sich das Jahr wieder mal dem Ende zuneigt. Die wichtigsten Termine sollte man sich jetzt schon vormerken.

Stadtpfarrkirche Sankt Jakob

An Heiligabend, Montag, 24. Dezember, um 15 Uhr findet die Kindermette mit Aufführung des Krippenspiels durch die Ministranten statt. Um 17 Uhr folgt die Eucharistiefeier, zu hören ist weihnachtliche Musik für Sopran, Violine und Orgel. Sopran: Anna-Maria Bogner, Violine: Barbara Bachhuber, Orgel: Christian Baumgartner. Um 23 Uhr beginnt die Christmette, die musikalisch genauso gestaltet ist wie die Feier um 17 Uhr. Der zweite Weihnachtsfeiertag am Mittwoch, 26. Dezember, startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Auf dem Programm stehen die Missa pastoralis D-Dur von Franz Xaver Brixi (1732-1771) und das Transeamus von Joseph Schnabel (1767-1831). Sopran: Anna Maria Bogner; Alt: Veronika Benning; Tenor: Joachim Schwarz; Bass: Torsten Frisch. Es singen und spielen der Kirchenchor und das Orchester Sankt Jakob unter der Leitung von Christian Baumgartner. Festliche Musik zum Jahresausklang für Blechbläser, Pauken und Orgel ist am Montag, 31. Dezember, zu hören: Um 21 Uhr erklingt das Silvesterkonzert mit Werken von Georg Friedrich Händel, Jeremiah Clarke, Richard Strauss und anderen. Es spielen das Dachauer Blechbläserensemble und Christian Baumgartner an der Orgel. Eintritt zehn Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro. Karten nur an der Abendkasse.

Kirche Mariä Himmelfahrt

Auch die Pfarrei in Dachau-Süd bietet an den Weihnachtstagen besondere Kirchenmusik. Bei der Eucharistiefeier an Heiligabend, Montag, 24. Dezember, um 17.30 Uhr spielt Michael Nauderer (Trompete), in der Christmette um 23 Uhr spielt Michael Salvermoser (Trompete) und Rainer Dietz (Orgel). Auf dem Programm steht das barocke Trompetenkonzert in B-Dur von Arcangelo Corelli sowie weihnachtliche Liedbearbeitungen. Am ersten Weihnachtstag, Dienstag, 25. Dezember, erklingt im Festgottesdienst um 19 Uhr die Paukenmesse von Joseph Haydn für Soli, Chor und Orchester. Ausführende sind Helena Schneider (Sopran), Monika Strohmayer (Alt), Moritz Kugler (Tenor), Matthias Lika (Bass), der Chor Mariä Himmelfahrt, sowie das Orchester Lodron aus München. Die Leitung hat Rainer Dietz. In der Abendmesse am zweiten Weihnachtstag, Mittwoch, 26. Dezember, um 19 Uhr musiziert die Dachauer Sopranistin Anna-Maria Bogner weihnachtliche Kompositionen aus verschiedenen Ländern für Solosopran, Violine und Orgel. Zum Weihnachtskonzert am Samstag, 29. Dezember, lädt der Dachauer Kammerchor ein. Zusammen mit dem Bläserquintett Consorzio Brassivo wird weihnachtliche Chor- und Instrumentalmusik aufgeführt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.