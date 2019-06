27. Juni 2019, 22:03 Uhr Die Technik macht's Jodeln lernen mit Monika Baumgartner

Ein Jodelkurs mit Monika Baumgartner und Thomas Höhenleitner findet am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 15.30 Uhr auf dem Jexhof in Schöngeising statt. Ziel der Fortbildung ist es, die Technik des Jodelns zu erlernen und diese an ausgewählten Beispielen einzuüben. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet 22 Euro, ermäßigt 18 Euro. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08141/519-205 ist notwendig.