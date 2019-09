Das Dachauer Volksfest ist noch nicht einmal einen Monat her, da steht schon das nächste Großspektakel an: Die Freiwillige Feuerwehr Dachau feiert ihr 150-jähriges Bestehen - und das ganze drei Tage lang. Seit nun fast zwei Jahren schon sei die Feier in Planung, sagt Wolfgang Reichelt. Nun sei es endlich so weit: Vom 13. bis einschließlich 15. September werde auf der Ludwig-Thoma-Wiese das Jubiläum des traditionsreichen Vereins begangen, so der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Der Verein zählt aktuell 500 Mitglieder. Davon sind 120 aktive Mitglieder, 40 Nachwuchsfeuerwehrkräfte, bei dem Rest handelt es sich um ehemalige Kameraden oder Unterstützter.

Seine Geburtsstunde hatte der Verein eigentlich schon am 16. Juni vor 150 Jahren, Anno 1869. Nachdem man aber aufgrund einer Ausstellung von Katharina Sieverding nicht im Juni im Dachauer Schloss habe feiern können, habe man die Feierlichkeiten kurzerhand auf den Herbst und die Festwiese verschoben. Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen, sagt Reichelt.

Denn die Feuerwehrler haben sich nicht lumpen lassen: Für die Auftaktveranstaltung am Freitag haben sie keine geringere Band als die weltweit erfolgreiche Blasmusikgruppe Labrassbanda engagiert. Karten für das Konzert sind bereits seit Wochen ausverkauft. Das Festzelt mit seinen 3200 Plätzen, das Festwirt Ewald Zechner nach dem Volksfest für die Jubiläumsfeier der Feuerwehr hat stehen lassen, wird somit aller Voraussicht nach bis auf den letzten Platz voll sein. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass mit gültigem Ticket bereits ab 18 Uhr.

‹ › Die Mannschaft der Freiwillige Feuerwehr Dachau im Jahr 1933. Bild: Freiwillige Feuerwehr Dachau

‹ › Bei der Jubiläumsfeier werden auch historische Fahrzeuge ... Bild: Freiwillige Feuerwehr Dachau

‹ › ... auf der Ludwig-Thoma-Wiese zu sehen sein. Bild: Freiwillige Feuerwehr Dachau

‹ › Und die Kleinsten dürfen mal ausprobieren, wie man ein Feuer löscht Bild: Toni Heigl Wird geladen ...

Wer keines der begehrten Konzerttickets ergattern konnte, müsse aber nicht traurig sein, sagt Reichelt. Auch für die übrigen Tage hätten er und seine Kollegen sich nämlich einiges überlegt. Am Samstag findet ein großer Aktionstag statt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Dachau und der Freiwilligen Feuerwehr Pellheim haben sich weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen angekündigt, die mit ihren Geräten und Einsatzfahrzeugen anrücken werden, um einige Schauübungen zu präsentieren. Kinder sollen zudem die Möglichkeit bekommen, selbst auch einige der typischen Gerätschaften zu testen. "Die Kleinen können mal die Kübelspritzen ausprobieren oder im Löschwagen mitfahren", sagt Reichelt. Selbstverständlich gebe es aber auch Hüpfburgen und viele andere Spielmöglichkeiten für die Kleinsten.

Los geht es am Samstag schon um 10 Uhr. Mit einigen Grußworten und einer Talkrunde wird der Aktionstag eröffnet. Der Frühschoppen startet dann um 11 Uhr im großen Festzelt. Durch das Programm führen wird die BR-Moderatorin Susanne Rohrer. Der Aktionstag auf dem Gelände der Ludwig-Thoma-Wiese endet um 17 Uhr. Direkt im Anschluss beginnt dann das Abendprogramm im großen Festzelt. Den Anfang macht die Band Landy Landinger & Band, ab 20 Uhr übernimmt dann die Band Gerry und Gary with their used underewear. Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei.

Detailansicht öffnen Auch verschiedene Schauübungen werden bei der Feier demonstriert werden. (Foto: Toni Heigl)

Am Sonntag, dem letzten Tag der Jubiläumsfeierlichkeiten, findet um 10 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Wiese ein Festgottesdienst statt. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Pfarrkirche Sankt Jakob verlegt. Im Anschluss an die Messe ist ein Festumzug mit mehr als 1200 Teilnehmern und 21 historischen Einsatzfahrzeugen geplant. Mit dabei sind 40 Freiwillige Feuerwehren und andere Vereine. "Die meisten kommen selbstverständlich aus dem Landkreis Dachau, aber es haben sich auch Kollegen aus Niederbayern und Österreich angekündigt", sagt Reichelt. Gemeinsam mit Musikkapellen und Kutschen wird der Umzug von der Festwiese durch die Dachauer Altstadt ziehen: über die Mittermayer Straße Richtung Konrad-Adenauer-Straße und wieder zurück in die Ludwig-Thoma-Straße. Vor dem Kindergarten "Nazareth" biegt der Zug auf die Festwiese ein. Dort werden die Fahrzeuge auf ihre festgelegten Plätze fahren. Nach dem gemeinsam Mittagessen im Festzelt ist zudem noch eine Oldtimerfahrzeugschau geplant.

Es gibt noch die Möglichkeit, Tische für Samstag und Sonntag im Zelt zu reservieren unter 150JahreFFW-DAH@ok.de unter Angabe von Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Personenzahl. Verbunden mit der Platzreservierung ist die Abnahme von Gutscheinen für zwei Mass Bier und ein halbes Hendl pro Person. Kostenpunkt 22,09 Euro. Die Bier- und Hendlmarken liegen nach der Bezahlung vom 9. bis September von 10 bis 14 Uhr im Restaurant "Zum Gasteiger" sowie vom 13. September an ab 12 Uhr im Festzeltbüro zur Abholung bereit. Zahlungseingänge nach dem 6. September können nicht berücksichtigt werden. Plätze für geladene Gäste können kostenfrei reserviert werden.