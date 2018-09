13. September 2018, 22:20 Uhr Diamantene Hochzeit Ein Leben zu zweit

Anna und Josef Barton sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet

Von Anna-Elisa Jakob

Dachau "Es war Zufall, dass wir uns kennengelernt haben", erzählt Josef Barton. Er und seine Frau Anna Barton, beide sind 84 Jahre alt, feierten gestern Diamantene Hochzeit. Auf einer Feier im Verwandtenkreis hatten sie sich damals kennengelernt, beide waren zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt: Josef Barton sollte an diesem Tag die Begleitung für seine spätere Frau sein.

Zwei Jahre danach heirateten die beiden in ihrer Heimatstadt Hindenburg, nahe Breslau. Kurz darauf kam ihr Sohn zur Welt, nach zehn weiteren Jahren Ehe wurde die gemeinsame Tochter der Bartons geboren. Heute hat das Paar vier Enkelkinder - "und sogar schon einen Urenkel", erzählt Josef Barton stolz. Es sei auch sehr schön, dass die gesamte Familie hier im Landkreis geblieben sei.

Im Wohnzimmer des Paares stehen ein Hochzeitsfoto und viele weitere glückliche Bilder der Familie. Im Hintergrund läuft das Radio, der Tisch ist ordentlich mit einer Auflage aus weißer Spitze gedeckt. Oberbürgermeister Florian Hartmann überreicht dem Paar zur Feier des Tages einen Präsentkorb und gratuliert zum 60-jährigen Ehejubiläum. Anna Barton strahlt und faltet glücklich die Hände in ihrem Schoß.

Nach Dachau kam Familie Barton im Jahr 1977 als Spätaussiedler, hier lebte damals ein Verwandter. Josef Barton fand eine Stelle als Dreher bei der MTU, später stieg er zusätzlich in die Dachauer Firma eines Freundes ein. Anna Barton sorgte währenddessen für den gemeinsamen Haushalt und die Kinder.

Zur gemeinsamen Leidenschaft der Bartons wurde die Arbeit an ihrem Schrebergarten, hier bauten sie Obst und Gemüse an und bepflanzten ein kleines Gewächshaus. Meist fuhr Josef Barton gleich nach der Arbeit in die Kleingartenanlage, im Sommer "so gut wie jeden Tag". Dass sie den Schrebergarten in fortschreitendem Alter aufgeben mussten, schmerzt Josef Barton heute noch. Der Garten war sein "Ein und Alles", hier hat das Paar viele gemeinsame Stunden verbracht.

Josef Barton übte seinen Beruf bis weit über das Rentenalter hinaus aus, bis zu seinem 82. Lebensjahr. "Eigentlich hätte ich bis heute noch gearbeitet", sagt er. Als seine Frau jedoch vor zwei Jahren erkrankte, zog er sich aus dem Arbeitsleben zurück, um sie zu pflegen und für sie da zu sein. Er belegte einen Ausbildungskurs im Krankenhaus, heute pflegt er sie nahezu ganz alleine. "So ist das im Alter", sagt er. Das Sprechen fällt Anna Barton schwer, das Paar verständigt sich mittlerweile vor allem über Gesten und Blicke - manchmal schreiben sie sich kurze Notizen. Dass er nicht mehr mit seiner Frau sprechen könne, sei sehr schlimm, sagt Josef Barton. Allen Schicksalsschlägen zum Trotz ist er aber zufrieden. Er lächelt seiner Frau liebevoll zu: "Wir waren 60 Jahre lang wirklich glücklich."