Ein kleiner Clown hüpft durch die Menge, malt Kindern eine rote Nase ins Gesicht und zieht damit die komplette Aufmerksamkeit auf sich - das ist June. Sie ist gerade einmal acht Jahre alt. June kommt aus einer Auricher Zirkusfamilie und tourt mit ihren Eltern und Großeltern durch viele Städte Deutschlands, wo sie mit ihrem Mitmach-Zirkus "Diabolo" auftreten. Von Donnerstag, 31. Oktober, bis Sonntag, 3. November, gastiert der Zirkus auf dem Gelände am Sportverein in Petershausen. Zielgruppe sind die Altersgenossen des aufgeweckten Zirkus-Clowns. "Bei uns dürfen und sollen die Kinder mitmachen", erläutert Zirkuschefin Mandy Frank. "Sie lernen jonglieren und wie sie sich vor einem Publikum verhalten müssen." Das Programm besteht aus einer Varieté-Show, in der Jonglage, Handakrobatik, Luftakrobatik, Feuerspucken sowie eine Lasso-Einlage präsentiert werden. Zwischen den einzelnen Darbietungen sind die Kinder an der Reihe, die sich als mutige Freiwillige in der Manege beweisen können. " Jung und Alt kommen bei dem Programm auf ihre Kosten. Zum Beispiel, wenn der Handstandakrobat Enrico Lauenburger in acht Metern Höhe auf Stühlen und Glasflaschen balanciert oder Mandy Frank selbst an einem sechseckigen Ring in die Lüfte steigt und zeigt, dass ihr der Zirkus im Blut liegt.