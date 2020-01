Der Druck auf die großstädtischen Ballungsräume wächst ständig. Viele Menschen, die etwa in Passau leben, würden zur Arbeit mit dem Zug nach München fahren, erzählt Christian Bernreiter (CSU). Doch dieser "zockelt dann regelmäßig ab Freising hinter der S-Bahn her". In der Folge würden es diese Menschen vorziehen, gleich in den Großraum München umzuziehen. "Deshalb muss es uns gelingen, diese Menschen in ihrer Heimat zu halten", forderte der Landrat des Landkreises Deggendorf am Mittwoch bei der Präsidiumssitzung des Deutschen Landkreistags in Fürstenfeldbruck.

Die Interessenvertretung der 294 deutschen Landkreise verlangt von der Politik aus diesem Grund mehr Investitionen, um gleichwertige Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands herzustellen. "Wir werden nicht locker lassen, dies einzufordern", kündigte Reinhard Sager (CDU), Landrat im Kreis Ostholstein und Präsident des Deutschen Landkreistags, an. Gleichwertige Lebensverhältnisse kämen den ländlichen, aber auch strukturschwachen Räumen zugute und könnten das Land zusammenhalten. Und sie haben auch Auswirkungen auf die Metropolen: "Wenn der ländliche Raum ertüchtigt wird, nehmen wir auch Druck von den urbanen Zentren."

Gleichzeitig erteilte Sager der von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geäußerten Idee eine deutliche Absage, kommunale Altschulden in einzelnen Bundesländern vom Bund übernehmen zu lassen. Mit der Altschuldenfrage dränge sich der Bund in einem Bereich nach vorne, für den er nicht zuständig sei. Andererseits stelle er für Maßnahmen, die ihn sehr wohl angingen, kein Geld bereit. Sager bezog sich damit auf die Kommission der Bundesregierung zu gleichwertigen Lebensverhältnissen, die lediglich eine Umschichtung von Finanzmitteln vorgeschlagen, aber keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt habe. Stattdessen mahnte Sager für die Zukunft eine wirksamere Strukturpolitik und zusätzliches Geld dafür vom Bund an. Der Staat könne Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Arbeitsplätze vernünftig verteilt werden, ergänzte Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags. Zur zweitägigen Auftaktsitzung 2020 hatte Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin (CSU) in seinen Landkreis geladen. Karmasin, wegen einer Erkältung schon am Dienstag gesundheitlich angeschlagen, musste sich dann aber an Tag zwei entschuldigen lassen.

Seine Mitstreiter forderten derweil bessere, von der Digitalisierung unterstützte Mobilitätskonzepte in der Fläche, nicht allein für die Ballungsräume. Ziel müsse es sein, dass die Menschen "dort leben und arbeiten können, wo sie wollen - in der Stadt oder auf dem Land", betonte Sager. Die Verkehrspolitik müsse ebenso ausgewogen Stadt und Land in den Blick nehmen: "Die Vision einer autofreien Kommune konzentriert sich bislang fast ausschließlich auf die Großstädte." Elektrofahrzeuge und andere alternative Antriebe könnten aber vor allem in der Fläche ein durchaus bedeutsamer Baustein sein. Aber auch der Ausbau und der Erhalt von Straßen und Schienen spielt Sager zufolge eine zentrale Rolle bei der Mobilität der Zukunft: "Die Familien in den Landkreisen setzen aus nachvollziehbaren Gründen stark auf das Auto. Zu einem wesentlichen Teil wird das auch so bleiben."