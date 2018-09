6. September 2018, 22:07 Uhr Deutsche Telekom Standort für 40 Meter hohen Mobilfunkmast

Die lange Suche der Deutschen Telekom nach einem Standort für einen Mobilfunkmast in Pfaffenhofen scheint ein Ende gefunden zu haben. Die Gemeinde und der ehemalige Staatskonzern stehen vor einiger Einigung, das 40 Meter hohe Bauwerk neben dem Bauhof der Kommune beim Pfaffenhofener Kreisverkehr zu errichten. Bürgermeister Helmut Zech (CSU) sagt: "Alternativ standen Standorte mitten in Egenburg oder Wagenhofen zur Debatte." Zech räumt ein, dass der Mast "nicht zur Verschönerung des Glonntals beiträgt", gibt aber zu bedenken: "Die Hochspannungsstrommasten nimmt inzwischen auch niemand mehr wahr." Im September oder Oktober werde ein Vertreter der Telekom den Gemeinderat über die technischen Details informieren, so Zech. Anschließend werde das Gremium über das Vorhaben abstimmen.