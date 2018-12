2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Deutsch-italienisches Chorkonzert Europäische Singgemeinschaft

Die Gastgeber aus Dachau halten sich im Hintergrund, und so hat der 40 Sängerinnen und Sänger starke "Corale Poliofonica Città di Fondi" genug Gelegenheit in der Kirche Mariä Himmelfahrt sein Können eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.

Der Corale Polifonica Città di Fondi krönt die Jubiläumsfeierlichkeiten zu 20 Jahren Städtepartnerschaft beim gemeinsamen Konzert mit den Dachauer Freunden von PopChorn - mit der Bayernhymne

Von Petra Neumaier, Dachau

Ovationen, Bravo-Rufe, Zeigefinger, die zu Herzen geformt in die Luft gehoben werden: Das vorweihnachtliche Konzert des Dachauer Chors PopChorn mit den Freunden aus der italienischen Partnerstadt, dem Corale Polifonica Città di Fondi, bringt die Kirche Mariä Himmelfahrt am Samstagabend zum Beben. Zwei volle und kurzweilige Stunden lang bieten die etwa 60 Sängerinnen und Sänger einen Querschnitt ihres Repertoires dar. "Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk", fasst Oberbürgermeister Florian Hartmann den Abend treffend zusammen.

Das Konzert bildete nicht nur einen der Höhepunkte des Jubiläumsjahres zum 20-jährigen Bestehen der Freundschaft mit Fondi. Es war auch das Ende der Feierlichkeiten und macht gleichzeitig Hoffnung auf eine Fortsetzung der Verbindung. Dass sie überhaupt auf choraler Ebene zustande gekommen ist, ist dem außergewöhnlichen Chor PopChorn unter der Leitung von Michael Clemens Frey zu verdanken. "Als 2014 die Stadt unter den Chören fragte, wer eine Freundschaft mit den italienischen Sängern eingehen möchte, waren wir die einzigen, die sich meldeten", erzählt der Chorleiter. Noch im gleichen Jahr kamen die Gäste nach Dachau und begeisterten im Ludwig-Thoma-Haus mit ihrer musikalischen Professionalität. 2016 erfolgte der Gegenbesuch, bei der Erinnerung daran strahlt der Chorleiter immer noch. Weitere, engere Kontakte scheiterten jedoch an Sprachbarrieren: Von den Dachauer Sängern spricht niemand italienisch, von den italienischen Musikern keiner deutsch und nur wenige ein bisschen englisch. "Trotzdem", betont Michael Clemens Frey und zwirbelt lustig seinen Schnauzbart, "wir mögen und verstehen uns, denn Musik verbindet."

Krankheitsbedingt auf nur 20 Sänger zusammengeschrumpft (und weil es sich so gehört) hielt sich PopChorn galant bei dem Konzert im Hintergrund. Nur zum Eingang sangen sie - a cappella - "Maria durch ein Dornwald ging", "När juldagsmorgon glimmar" (ein schwedisches Weihnachtslied) und "Adeste fideles", um dann Platz zu machen für den mit 40 Sängern angereisten Chor. Schön hatten sie sich zurechtgemacht: mit langen schwarzen Abendkleidern und goldenem Bolero nebst Blume die top gestylten Damen, mit schwarzem Frack und goldener Fliege die Herren. Und nein, sagt der einzige, gut englisch sprechende Chorsänger, Emanuelle Iannone, Nachwuchsprobleme gebe es bei ihnen keine. Das mag an mangelnder Konkurrenz liegen, sicherlich aber auch an dem abwechslungsreichen Repertoire, der Professionalität und der Begeisterung, die die beiden Chorleiter, Maestra Maria Civita Marrocco und Maestro Gianni Mastromanno, verkörpern. So wundert es nicht, dass der Chor schon weit mit seiner Musik herumgekommen ist: Innerhalb von Italien (und auch im Vatikan) und im Ausland waren und sind sie unterwegs.

Mit ihren kräftigen Stimmen füllte der Chor jeden Winkel der sehr gut besuchten Dachauer Kirche. Schmissig war der Eingangschor, die Hymne des Ortes Fondi. Abgelöst wurde sie von dem jüdischen Lied "L' Dor Vador" von Meir Finkelstein, das Gänsehaut hinterließ. Begleitet vom Klavier, Orgel und später auch Schlagzeug, folgten das "Ave Verum Corpus" von Mozart, das "Salve o vergine Maria" von Rossini, das "La Vergine degli angeli", von Verdi, das "Ave Maria" von Caccini, das "Canticorum jubilo" von Händel, das "Gloria" von Mozart und das "Casta Diva" von Bellini. Stets begleitet wurden die Stücke von einführenden Texten - auf Italienisch und auf Deutsch. Beeindruckten bei den klassischen Stücken auch solistische Vorträge, so rissen im zweiten Teil die modernen Lieder die Besucher von den Kirchenbänken. Neben "Only time" von Enya, sangen die Gäste aus Italien auch das "Adiemus" von Karl Jenkins (wieder Gänsehaut), die Titelmusik von "The Mission" von Ennio Morricone, das "Halleluja" von Leonard Cohen, das "Sig hamba" - auf Zulu! - und "I will follow him" von Peggy March. Und natürlich fehlte nicht das "Volare".

Gemeinsam sangen die beiden Chöre schließen "Va pensiero" aus Nabucco, "Macht hoch die Tür" und sogar die Bayernhymne, was die überraschten Besucher mit einem gerührten Lächeln und dann selbst mit einstimmend quittierten. "Musik verbindet eben alle Nationalitäten", stellt Florian Hartmann am Ende höchst zufrieden fest.