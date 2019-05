16. Mai 2019, 21:50 Uhr Der Sommer kommt Dachauer Familienbad nimmt Betrieb auf

Das Familienbad an der Ludwig-Dill-Straße in Dachau eröffnet an diesem Freitag, 16. Mai, die neue Freibadsaison, auch wenn die Höchsttemperatur kaum 20 Grad überschreiten wird. Im Großen und Ganzen bleibe alles beim Alten, sagt Barbara Kern von den Stadtwerken. Es wurden aber neue Kicker bei den Tischtennisplatten aufgestellt. Durch die Baustelle am Hallenbad kommt es diese Saison zu Einschränkungen der Parkmöglichkeiten. Besucher sollten, wenn möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad zum Baden fahren. Das Freibad öffnet diesen Sommer wie gewohnt im Mai und September von 9 bis 19 Uhr, zur Hauptsaison im Juni, Juli und August von 8 bis 20 Uhr. Der Eintrittspreis bleibt bei 4,50 Euro für eine Tageskarte.