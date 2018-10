21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Der Hochbau beginnt Das Fundament steht

Oberbürgermeister Florian Hartmann legt den Grundstein für das neue Dachauer Hallenbad

Von Petra Schafflik, Dachau

Wer an der Baustelle des neuen Hallenbads vorbeifährt, dem bietet sich seit Monaten das gleiche Bild: Hinter dem Bauzaun ragen rostbraune Spundwände aus dem Boden, Baumaschinen sind in Aktion, doch von einem Gebäude ist nichts zu sehen. Tatsächlich aber ist trotzdem viel passiert, "allerdings unter der Erde", erklärte Architekt Wolfgang Gollwitzer am Freitag bei der offiziellen Grundsteinlegung. Bei dem symbolischen Akt hat Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) gemeinsam mit Stadtwerke-Chef Robert Haimerl und Planer Gollwitzer dann aber keinen Stein gesetzt, sondern eine Edelstahlröhre in eine vorbereitete Öffnung versenkt. Im Behälter finden künftige Generationen neben aktuellen Tageszeitungen und Bauplänen auch Flossi, das knallorange Plüsch-Maskottchen der Dachauer Bäder. Die Grundsteinlegung ist nun der Startschuss für die Hochbauarbeiten, die in diesen Tagen begonnen haben. Bis kommenden Mai soll der Rohbau stehen, danach wird das Dach aufgesetzt. Sofern weiterhin alles nach Plan geht, können die Dachauer 2020 im neuen Hallenbad erste Bahnen ziehen.

Fast ein Jahr ist seit dem Spatenstich bereits vergangen, denn das aufwendige und komplizierte Fundament hat die Handwerker lange beschäftigt. Nachdem der Neubau im Freibadgelände und damit auch im Schwemmgebiet der nahe gelegenen Amper entsteht, mussten 90 Pfähle bis in eine Tiefe von 12 Metern ins Erdreich getrieben werden, um das künftige Bad solide zu gründen. Nun steht die Basis, ab sofort wird in die Höhe gebaut. Entstehen wird "ein optisch zeitlos eleganter Bau, ein Treffpunkt für Kinder, Familien und Senioren, für Sportler und Hobbyschwimmer", sagte Architekt Gollwitzer bei der Grundsteinlegung. Das neue Bad schafft auch wichtige Kapazitäten für den Schwimmunterricht der Schulen, wie der OB ausführte. Und auf die Bedürfnisse der Schwimmvereine und Wasserballer wurde in der Planung mit einem versenkbaren Hubboden eingegangen. Nicht gerade allgemein üblich ist, dass das Schwimmbecken so ausgeführt wird, dass es für Wettkämpfe zertifiziert sein wird. Derartige Wettkampfbecken finden sich üblicherweise in Großstädten. Natürlich sollen auch alle auf ihre Kosten kommen, die sich im Hallenbad entspannen möchten. Dafür werden auf Wunsch der Bürger als Zusatzausstattung Rutsche, Kinderbereich und Sprudelliegen installiert. Auch die im zweiten Bauabschnitt geplante Sauna wird Erholungssuchende erfreuen. "Mit Spaßbädern können wir damit zwar nicht konkurrieren, aber das wollen wir auch nicht", betonte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD).

Die Stadtwerke, die das Hallenbad plus Sauna bauen, investieren viel Geld in dieses Großprojekt. Und können so ein Vorhaben nur stemmen, weil sie als Unternehmen solide wirtschaften, wie der OB betonte. Dabei ist jetzt schon klar, dass die kalkulierten Baukosten nicht eingehalten werden, schon jetzt sind Mehrkosten aufgelaufen. Denn der Boom im Baugewerbe zeigt seine Wirkung. Oft legten auf eine Ausschreibung hin nur zwei Unternehmen ein Angebot vor, sagt Bäderchefin Barbara Kern. Aktuell gehe man von Gesamtkosten in Höhe von 20 Millionen Euro für Bad und Sauna aus, sagt OB Hartmann. Konkret lasse sich aber noch nicht sagen, "mit welchem Betrag wir am Ende rausgehen", erklärt Kern. Umso erfreulicher, dass nach anfänglichen Verzögerungen gleich beim Fundament das Großprojekt jetzt wieder gut im Zeitplan liegt, wie Architekt Gollwitzer bestätigt. "Jetzt läuft die Baustelle gut."