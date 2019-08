4. August 2019, 21:35 Uhr Der Countdown läuft Höhenrausch und Piratenabenteuer

Auf dem Dachauer Volksfest gibt es neue Fahrgeschäfte

Der Countdown für das Dachauer Volksfest läuft. Start ist am Samstag, 10. August. Die Stadt rechnet auch heuer wieder mit rund 300 000 Menschen, die bis zum Ende des Volksfestes am 19. August auf die Ludwig-Thoma-Wiese kommen werden. Zum Auftakt fahren zahlreiche Honoratioren und Ehrengäste sowie die Wirtsleute des Großen Festzelts in prächtig geschmückten Pferdekutschen - begleitet von Trachtlern der Vereine D´Ampertaler und D´Schlossbergler sowie Blasmusikanten - durch die Altstadt hinunter zur Thoma-Wiese. Anschließend zapft Oberbürgermeister Florian Hartmann im Festzelt das erste Bierfass an. Eine Mass des Märzenbiers kostet 6,30 Euro.

Bei den Fahrgeschäften gibt es ein paar Neuerungen. Heuer sind neben den Klassikern unter anderem "XXL-Höhenrausch", "Kick Down" und "Pirates Adventure" als Neuerungen mit dabei. Bis zu 40 Meter in die Luft schwingt die Gondel des "XXL-Höhenrausch" - bei einem Ausschlag von 47 Metern von einer Seite auf die andere - und rotiert gleichzeitig noch um die eigene Achse. Die mit LED-Beleuchtung ausgestattete Schaukel bietet Platz für 20 Fluggäste. "Kick Down" wiederum ist ein sogenanntes Hochrundfahrgeschäft, das drei Bewegungsabläufe in sich vereint: Auf einem sich drehenden Arm rotiert eine Platte in entgegengesetzter Richtung. Die fünf auf der Plattform angebrachten Vierer-Gondeln sind freischwingend, sie rasen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Kilometern pro Stunde über die Platte. In vier Abenteuer-Kammern begeben sich die Besucher von "Pirates Adventure": Simuliert wird ein Schiffsuntergang - dabei kommt Wasser als feiner Sprühnebel von der Decke und eine Anlage sorgt für Wind. Im Weinkeller, der durchquert werden muss, stürzt die Decke ein. Später rollt noch ein großer Baumstamm auf die Besucher zu. Diese sind bei ihrer Schatzsuche übrigens nicht allein, immer wieder sprechen Figuren zu ihnen.

Am ersten Sonntag zieht der Kinderfestzug durch die Altstadt und über die Ludwig-Thoma-Straße sowie die Münchner Straße. Etwa 600 Kinder nehmen in verschiedenen Mottogruppen teil und tragen dabei Kostüme aus der Märchenwelt. Ebenfalls zu den Höhepunkten zählen das Brillantfeuerwerk im dunklen Nachthimmel über der erleuchteten Altstadtsilhouette, aber auch das Dachauer Bergkriterium, ein Radrennen über das Kopfsteinpflaster der Altstadt.