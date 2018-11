18. November 2018, 22:29 Uhr Deko- und Geschenkartikel Weihnachtsmarkt der Edith-Stein-Förderstätte

Die Edith-Stein-Förderstätte Schönbrunn veranstaltet am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. November, jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Kaiserstraße 7 in Schönbrunn einen Weihnachtsmarkt. Angeboten werden liebevoll und handgefertigter Weihnachtsschmuck sowie weitere, der besinnlichen Jahreszeit entsprechenden Deko- und Geschenkartikel, Schmuck, Grußkarten und viele weitere Accessoires. Die Beschäftigten und Mitarbeitenden der Förderstätte freuen sich über zahlreiche Besucher und frühweihnachtliche Atmosphäre.