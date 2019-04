9. April 2019, 21:47 Uhr Debatte im Gemeinderat Ein klares Vielleicht

Alles nur noch vom eigenen Acker? Der Bauernverband wollte sicher gehen, dass das, was wie hier bei Webling geerntet wird, auch in der Region verkauft wird.

Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn hat keine Lust, ihren Kindergärten und Vereinen vorzuschreiben, woher sie ihre Lebensmittel beziehen sollen. Dem Wunsch des Bauernverbands wolle man nachkommen, wo möglich

Von Horst Kramer, Pfaffenhofen a.d. Glonn

Die kleine Gemeinde am Südwestrand des Landkreises ist so ländlich, wie wohl kaum eine zweite im Dachauer Land. Immerhin sitzen zwei Vollerwerbslandwirte im zwölfköpfigen Gemeinderat, sechs Räte und eine Rätin werden von einer Fraktionsgemeinschaft aus CSU und Parteifreien gestellt. Doch selbst hier trifft ein Antrag des Bayerischen Bauernverbands (BBV) nicht auf einhellige Zustimmung, wie auf der jüngsten Sitzung des Gremiums zu erleben war.

Der Bauernverband, Geschäftsstelle Dachau und Fürstenfeldbruck, hatte schon Ende Februar - etwa zwei Wochen nach Abschluss des Volksbegehrens "Artenvielfalt" - ein Schreiben an Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech (CSU) und dessen Ratskolleginnen und Ratskollegen aufgesetzt, mit einer ganz konkreten Forderung: "Wir beantragen, dass Sie ab 01.09.2019 die Lebensmittel von Gemeinschaftsverpflegungen, bei Dorffesten, bei denen die die Kommune ein direktes oder indirektes Mitspracherecht hat, mindestens 50 Prozent aus der Region (max. Bayern) und weitere 25 Prozent aus regionaler ökologisch wirtschaftender Landwirtschaft beziehen. Wir bitten um zeitnahe Behandlung des Antrags."

Dasselbe Schreiben ging an alle Kommunen im Landkreis und an das Landratsamt. In Weichs wurde dem Antrag zugestimmt.

Der Bauernverband begründete sein Ansinnen mit dem Volksbegehren und den darin genannten Zielvorstellungen, die dazu führten, so der Bauernverband, dass damit "die Anforderungen an die Produktion von Lebensmitteln aufwendiger und damit auch teuer als in anderen Ländern" werde.

Zech verlas das Schreiben und blickte in die Runde: "Irgendwelche Kommentare dazu?" Michael Gutmann (CSU/Parteifreie) stellte die nicht ganz ernst gemeinte Frage: "Zählt Bier aus Odelzhausen als regionales Produkt?" Gutmann hatte dabei wohl die "Mexikanische Nacht" des VfL Egenburg im Auge - also eine Veranstaltung des heimischen Sportvereins, den die Kommune zuweilen unterstützt, und über die das Gremium wenige Minuten zuvor diskutiert hatte.

Der Bürgermeister griff den Grundgedanken Gutmanns auf: "Das Ganze ist eine nette Idee, aber wir können nicht jemandem Vorschriften machen, wo er seine Waren bezieht." Also zum Beispiel dem örtlichen Sportverein vorgeben, welche Getränke er ausschenken kann und welche nicht. Zech folgerte: "Das wäre so, als ob man einem Handwerker vorschreibt, bei welchem Hersteller er sein Auto kauft."

Der Spargel- und Erdbeer-Landwirt Manfred Wolf (AWG) sprach sich hingegen eindeutig für den BBV-Antrag aus: "Wenn die Verpflegung im Kindergarten dann fünfzig Cent mehr kostet, dann können die Eltern immerhin sicher sei, dass die verwendeten Produkte aus der Region kommen." Er argumentierte: "Wenn die Öffentlichkeit Regionalität fordert, dann sollte die öffentliche Hand diese Forderung erfüllen." Zech hielt dagegen: "Nicht die Öffentlichkeit hat die uns vorliegende Forderung aufgestellt, sondern der Bauernverband."

In Pfaffenhofen an der Glonn trugen sich etwas mehr als 17 Prozent der Wahlberechtigten in die Listen des Bürgerbegehrens "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" ein. Der Gemeinderat stimmte schließlich Zechs Beschlussvorschlag zu: "Die Gemeinde wird in Zukunft, wenn möglich, den Wunsch des Bayerischen Bauernverbands beachten." Die Formulierung sei so offen gehalten, dass jeder damit leben könne, schloss der Rathauschef.