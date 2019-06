7. Juni 2019, 22:23 Uhr Debatte Doppelspitze - vielleicht

Die Kreisrätinnen wollten je einen Mann und eine Frau als Fraktionschefs. Nun soll es Doppelspitzen geben - sie können auch aus zwei Männern bestehen

Von Thomas Radlmaier , Dachau

Die Fraktionen des Kreistages können künftig eine Frau und einen Mann zu gleichberechtigten Vorsitzenden wählen. Die Mitglieder des Kreisausschusses haben mehrheitlich beschlossen, die Geschäftsordnung dementsprechend zu ändern. Bislang hat jede Partei im Kreistag nur einen Fraktionssprecher. Nun ist eine Doppelspitze möglich geworden. Diese hatten alle 16 Kreisrätinnen in einen gemeinsamen, parteiübergreifenden Antrag angeregt. Die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki (SPD) sprach von einem "kleinen, aber kraftvollen Schritt" dahingehend, dass der Kreistag fortan besser die Bevölkerung abbilde, in der es genausoviele Frauen wie Männer gebe.

Zwar stimmten alle Antragstellerinnen der Beschlussvorlage der Verwaltung zu, doch mit ihrem ursprünglichen Anliegen konnten sie sich nur bedingt durchsetzen. Auch mit der geänderten Geschäftsordnung bleibt es den Fraktionen immer noch selbst überlassen, ob sie eine Frau und einen Mann als gleichberechtigte Sprecher benennen. Damit handelt es sich um eine Doppelspitze light.

Marese Hofmann, die einzige Frau unter den sechs Fraktionschefs, kritisierte diesen Kann-Muss-Aber-Nicht-Passus, den die Verwaltung aus rechtlichen Gründen vorschlug. Die Grünen-Politikerin begann ihre flammende Rede mit den Worten: "Liebe Kolleginnen". Damit meinte sie ausdrücklich auch die Männer im Kreistag, damit diese wüssten, wie es sei, "wenn sie nur mitgemeint werden", wie sie sagte. Sie wolle eine Gleichstellung der Geschlechter, in Wirklichkeit sei die Welt in einem "größtmöglichen Ungleichgewicht". Man könne es sich heutzutage nicht mehr leisten, "dass Männer ein Monopol auf Entscheidungen haben". Deshalb sei die Doppelspitze bei den Fraktionen "ein Muss und keine Möglichkeit". Dennoch stimme sie mit ihren Kolleginnen für den Vorschlag der Verwaltung - in der Hoffnung, "dass dies der Anfang einer Veränderung sein wird".

Im Jahr 2019 und damit 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts spielen Frauen in der Politik und anderen gesellschaftlichen Bereichen oftmals noch immer einer Nebenrolle. Im Dachauer Kreistag, der 60 Mitglieder hat, sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Nur 16 Politikerinnen haben einen Sitz in den Gremium. Nur eine von sechs Fraktionen hat ihren Führungsposten mit einer Frau besetzt. Elisabeth Kappes (ÖDP) nahm vor diesem Hintergrund auch die Wählerinnen in die Pflicht: "Frauen müssen auch mal Frauen wählen", sagte sie. Eva Rehm (CSU) ist eine Art Vorreiterin, sie ist seit Jahrzehnten in der Politik aktiv. "Es war immer sehr schwierig, Gleichstellung zu erreichen", sagte sie. Sie sehe den Beschluss zur Doppelspitze als eine "gute Chance, die Weichen für die nächsten Jahre" zu stellen.

Die meisten Männer im Kreistag unterstützen den Antrag. "Wir müssen heutzutage ein Zeichen setzten, das ist leider noch immer nötig", sagte CSU-Fraktionschef Wolfgang Offenbeck. Auch SPD-Fraktionssprecher Harald Dirlenbach begrüßte die Offensive der Kolleginnen, sagte aber: "Die Kann-Regelung ist der richtige Weg."

Die Kreisverwaltung hält es für bedenklich, die Fraktionen - wie von den Antragstellerinnen vorgeschlagen - zu einer Doppelspitze bestehend aus Mann und Frau zu verpflichten. Schließlich könnte es sein, dass eine Partei nur mit Männern oder nur mit Frauen im Kreistag vertreten ist. Die Freien Wähler Dachau (FWD) etwa haben aktuell nur Männer in ihren Reihen. Darauf verwies auch Michael Reindl, Fraktionssprecher der Freien Wähler (FW). Er lehnte als einziger den Beschlussvorschlag ab. "Ich halte wenig von dem Antrag. Das kann jede Partei selber regeln", sagte er. Er sehe die Gleichstellung im politischen Bereich als gegeben an.

Dass die Fraktionen nun eine Doppelspitze bilden können, wirft eine Frage auf: Bisher bekommt jeder Fraktionsvorsitzende eine Aufwandsentschädigung von 110 Euro im Monat. Wie die Vergütung bei zwei Sprechern geregelt wird, ob sie geteilt oder verdoppelt wird, darüber will der Kreistag in der nächsten Wahlperiode entscheiden.