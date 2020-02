Füße gehören nicht auf die Sitze und Kaugummis nicht darunter. Züge werden nicht beschmiert, und Abfall gehört in den Mülleimer. Und schon gar nicht überquert man Gleise oder schubst am Bahnsteig herum. Wenn Kinder und Jugendliche mit der S-Bahn in die Schule oder am Nachmittag wieder nach Hause fahren, kommt es immer wieder zu Vorfällen, die meistens ärgerlich, im schlimmsten Fall aber lebensgefährlich sein können. Deshalb bilden Trainer der S-Bahn München gemeinsam mit Bundespolizisten regelmäßig Achtklässler zu DB-Schülerbegleitern aus.

Sechs Schüler und Schülerinnen des Ignaz-Tascher-Gymnasiums Dachau haben nach Abschluss ihrer Ausbildung zu DB-Schülerbegleitern nun ein Zertifikat erhalten. Dieses Schriftstück können sie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz ihren Bewerbungsunterlagen beilegen. Zusätzlich zum Zertifikat überreichten Vertreter der S-Bahn München und der Bundespolizei den Schülern noch einen DB-Schülerbegleiter-Ausweis.

Das Ziel der Ausbildung lautet "Überzeugen statt Petzen". Die Aufgabe der Schülerbegleiter bestehe nicht darin, Fehlverhalten zu erfassen und darüber zu berichten, heißt es in einer Mitteilung dazu. Vielmehr sollen sie mit ihren Mitschülern sprechen und sie davon überzeugen, ihr Verhalten zu ändern. In der knapp dreimonatigen Ausbildung wird besonderer Wert auf Deeskalation, Konfliktbewältigung, Körpersprache, neutrales Verhalten, Kommunikationstechniken, sicheres und freundliches Auftreten, Umgang mit Provokationen und die Beilegung von Streitigkeiten gelegt. Darüber hinaus lernen die Schüler, Verantwortung zu übernehmen. DB-Schülerbegleiter sind ehrenamtlich und freiwillig tätig. Sie unterliegen keinem Handlungszwang. Bei jeder Situation entscheiden sie selbst, ob ihr Eingreifen helfen könnte. Für das Programm werden jährlich 50 000 Euro investiert.