Man merkt es beim Betreten der dampfenden Kulturschranne: Dieser Abend beim Jazz e.V. Dachau wird ein besonderer werden, nicht nur, weil er als erstes Konzert des "Free the Jazz Festivals" innerhalb des Herbstprogramms den Beginn der besonderen Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum des Jazz e.V. markiert. Wirklich alle, die zum Stammpublikum des Jazzvereins gehören, sind gekommen - und noch viele mehr. Sogar die Musiker des St. Øhl Trios, die in der vergangenen Woche hier gastierten, sind als Zuhörer wiedergekommen. Und der Saal summt vor Erwartung. Der amerikanische Saxofonist David Murray ist da, ein echter Weltstar der Jazzszene. Und er hat den Bassisten Ingebrigt Håker Flaten sowie den Schlagzeuger Paal Nilssen-Love bei sich, die als Mitglieder des Brachialtrios The Thing für eine der einprägsamsten musikalischen Abrisspartys der Dachauer Jazzhistorie verantwortlich sind.

Wie werden die drei zusammenpassen? Grandios. Keine Frage, auch Murrays Saxofonspiel ist manchmal geradezu brachial. Spitz kreischen die überblasenen Töne, heftig schnattert sein waberndes Forte. Aber - und das ist erstaunlich - seine Musik wird dabei nie vordergründig geräuschhaft. Was immer er tut, Murray sucht in seinem Spiel das Melodische. Auf diese Weise wahrt er in allen Ausdrucksintensitäten, was zur freiimprovisierten Musik keineswegs immer gehört: klangliche Schönheit.

Wie sich Flaten und Nilssen-Love darauf improvisatorisch einlassen, ist wunderbar. Flatens erstes Basssolo ist pure Poesie. Er zupft eine sich mehr und mehr verdichtende Kantilene und singt leise dazu. Und diese Wirkung einer enorm reflektierten Aussagekraft wird - auch im Lauten - jeden seiner zahlreichen solistischen Beiträge prägen. Manchmal setzt sich sogar David Murray am Bühnenrand auf einen Stuhl, lehnt sich zurück, genießt. Wie sagte er doch am frühen Abend (Programmkoordinator Axel Blanz erzählt es): "It's gonna be a magic night. Can we record it?" (Und natürlich hat der Jazz e.V. rasch eine professionelle Aufnahme organisiert.)

Auch Nilssen-Loves erstes Solo weist den Weg in feinsinnige Ausdrucksregionen: Die erste Hälfte des Solos spielt er einzig auf der Hi-Hat. Und wie er hier mit reduzierten Mitteln den Rhythmus nuanciert, Klangfarben erkundet, deren Vielfalt man in einer einzigen Hi-Hat kaum vermutet hätte, ist bemerkenswert. So greifen an diesem Abend die musikalischen Komponenten einfach zauberhaft ineinander. Melodik und Prägnanz, Soli und Tutti, Komposition und Improvisation, expressive Avantgarde und - ja, auch sie treten zutage - traditionellere Jazzelemente. Diese Ausdrucksdichte ist packend.

Eine Oase der freien Musik in Deutschland Oberbürgermeister Florian Hartmann und Kulturamtsleiter Tobias Schneider hatten sich das perfekte Konzert ausgesucht, um anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Dachauer Jazz e.V. die Avantgarde der freiimprovisierten Musik zu beschnuppern. Hartmann ließ in seiner Ansprache im vollbesetzten Saal der Kulturschranne die Geschichte des Vereins Revue passieren und würdigte, wie es dem Jazz e.V., einem "Team von Experten", seit nunmehr zwei Jahrzehnten gelinge, internationale Spitzenklasse-Musiker nach Dachau zu lotsen. Wie wahr, wenn man bedenkt, dass während dieses Grußworts der legendäre Saxofonist David Murray im Treppenhaus der Kulturschranne auf seinen Auftritt wartete. Das sei eine "unglaubliche Entwicklung", sagte Hartmann. Der Jazz e.V. habe es geschafft, dass Dachau in diesem Segment "gleichberechtigt neben München steht". Ja, mehr noch, möchte man da beinahe ergänzen und den legendären Saxofonisten Peter Brötzmann zitieren: Dachau war seit 1999 eine "Oase" der freiimprovisierten Musik, als weite Teile Deutschlands diesbezüglich staubtrockene Wüste waren. Für das diesjährige Jubiläumsprogramm überreichte Hartmann Axel Blanz, dem Programmkoordinator des Jazz e.V., einen Scheck über 1500 Euro (als Dachauer Kulturverein profitiert der Jazz e.V. regulär von städtischen Zuschüssen). Dann übernahmen David Murray und seine Mannen. Später, nach einem wunderbaren ersten Set, schlüpfte der Oberbürgermeister in ein T-Shirt des Jazz e.V. mit dem Aufdruck "Free the Jazz". Es stand Hartmann ganz ausgezeichnet. pern

Hat Murray im ersten Set seinen Kollegen, insbesondere Flaten, öfter den Vortritt überlassen, übernimmt er die Dramaturgie der zweiten Konzerthälfte umso deutlicher. Und er führt sein Trio nach einer guten halben Stunde in ein derart heftiges Tutti, dass man sich eine Steigerung kaum mehr vorstellen kann. Die Energie ist ungeheuerlich. Längst hat sich Flatens leuchtend violettes Hemd über und über dunkel-nass verfärbt, hat sich Murray seines Sakkos entledigt. Eine letzte Eruption - und mehr Musik kann in den drei Herren eigentlich kaum mehr schlummern.

Doch in diesem Moment legt Murray sein Tenorsaxofon zur Seite, greift zur Bassklarinette. Und mit leisen Sphärentönen, durch Zirkulationsatmung am Leben erhalten, setzt er zum "Acoustic Octo Funk" an: Er beginnt als inniger Blues, in dem Murray den Tonraum der Bassklarinette so geschickt nutzt, dass er sich mit den eingestreuten Tieftönen selbst zu begleiten scheint. Er nimmt Fahrt auf. Und er endet als furios stampfende Funknummer, in der Murray schließlich zum Mikrofon greift: "Let the music take you!", singt er. Wie gerne. Wohin immer sie will.