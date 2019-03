19. März 2019, 21:54 Uhr Das sagen die Jäger Streit um höhere Abschusszahlen

Die Jäger lehnen eine Reduzierung der Wildbestände ab. Das schützt die bedrohten Wälder nicht vor Verbissschäden

Von Robert Stocker, Dachau

Verdorrte Bäume und Borkenkäferbefall - die Waldbesitzer bekommen schon seit einigen Jahren die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. Der Temperaturanstieg und lange Trockenperioden machen besonders Fichten oder Kiefern zu schaffen. Douglasien oder Tannen sind robustere Nadelbäume, doch deren Triebe sind für Rehe ein Leckerbissen. Forstämter und Waldbauernverbände plädieren deshalb für einen Umbau des Waldes zum Laubwald hin, der die Trockenheit besser verträgt. Und sie fordern die Jäger auf, die Wildbestände wegen des Verbisses zu reduzieren.

Für den Dachauer Jagdschutz- und Jägerverein sind höhere Abschusszahlen nicht der Königsweg, um das Verbissproblem auf Dauer zu lösen. "Die Abschusszahlen steigen seit 20 Jahren kontinuierlich an", stellt Vereinsvorsitzender Ernst-Ulrich Wittmann fest. Man habe dadurch versucht, dem Klimawandel Rechnung zu tragen. Weil durch ihn viele Bäume sterben, sollten die Schäden durch Wildverbiss geringer werden. Gerade Forstämter hätten sich immer wieder für einen stärkeren Abschuss des Wildes stark gemacht, so Wittmann. Doch wenn der Jagddruck erhöht werde, ziehe sich das Wild in den Wald zurück und suche dort nach Nahrung. Genau das müsse verhindert werden. Wittmann plädiert deshalb für das Greening. Dabei werden auf Äckern schnell wachsende Pflanzen gesät, die dem Wild als Nahrung dienen. Im Frühjahr werden sie als Gründünger ins Feld geackert. "Wir müssen dem Wild etwas anbieten, damit es sich nicht nur in den Wald zurückzieht", erklärt der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins. Die Wildpopulation im Wald werde so reduziert. Das sei besser als die "monotone Forderung nach höheren Abschusszahlen". Der Verein leiste gerade Überzeugungsarbeit für das Greening - bei Landwirten, Waldbauern und auch Jägern.

Viele junge Bäume werden so vor Verbiss geschützt. "Das Problem lässt sich nicht allein durch einen höheren Abschuss des Wildes regeln", erklärt Wittmann. Die Jäger sehen sich auch als Naturschützer. Eine intakte Natur mit einer ausgewogenen Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt sei die Basis einer nachhaltigen Jagdausübung, heißt es auf der Homepage des Jagdschutz- und Jägervereins. Jäger stünden in der Verantwortung, über eine maßvolle Regulierung des Wildbestands hinaus Lebensräume zu gestalten und zu erhalten.

Jagd sei nicht nur Leidenschaft, sondern Lebenseinstellung und gelebter Naturschutz. Unter anderem trägt die Wildland-Stiftung Bayern als Naturschutz-Stiftung des Bayerischen Jagdverbands dazu bei, die Artenvielfalt mit naturnahen Lebensräumen für die Zukunft zu sichern. Auch die Jäger der Kreisgruppe Dachau übernehmen neben der gesetzlichen Pflicht zur Hege noch Naturschutzaufgaben. Dazu gehören Renaturierungsprogramme, Maßnahmen zur Verbesserung von Biotopen, Schutzmaßnahmen für gefährdete Arten, Bekämpfung invasiver Pflanzenarten, der Einsatz moderner Kitzretter oder die Montage von Wild-Warnreflektoren entlang gefährlicher Straßen im Landkreis Dachau.